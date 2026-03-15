МЧС рассказало о ходе поисков третьего школьника из Звенигорода

Водолазы 126 раз спустились на дно в поисках третьего школьника из Звенигорода

Операция по поиску третьего пропавшего подростка в Звенигороде продолжилась на Москве-реке. По данным пресс-службы МЧС, совершившие 126 погружений на дно водолазы обследовали порядка 283 тысяч квадратных метров дна. Еще 25 километров осмотрели при помощи эхолотов и камер.

На протяжении восьми километров побережья специалисты установили 15 постов наблюдения за водоемом. Операторы беспилотников с начала операции обследовали порядка 120 километров.

В самой акватории продолжили работать лодки с боковым и круговым обзором. Также продолжается осмотр берега группами, которые пешком и на снегоходах обошли более 100 километров.

В поисковой операции задействовали свыше 170 человек и 50 единиц техники.

Группа из двух мальчиков и девочки пропала в Звенигороде в субботу, 7 марта. Очевидцы заявили, что дети направлялись в сторону Москвы-реки. По словам родителей, подростки прекратили отвечать на звонки еще днем.

На этой неделе сотрудники МЧС и активисты отряда «ЛизаАлерт» в ходе поисковой операции нашли двух детей погибшими. По предварительной версии, школьники провалились под лед и утонули. Их тела унесло течением реки.