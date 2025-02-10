Водолазы нашли три пробоины в подводной части танкера Koala

При обследовании подводной части танкера Koala в порту Усть-Луга водолазы нашли три пробоины. Об этом сообщил 78.ru .

Размеры двух обнаруженных отверстий на корпусе составляют четыре на два метра, размер еще одного — один метр на 0,8 метра. Источник издания заявил, что три взрыва раздались с внешней стороны судна с интервалами примерно в 10 минут.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что авария произошла при запуске двигателя в машинном отделении. Экипаж танкера эвакуировали, обошлось без пострадавших. Дрозденко подчеркнул, что угрозы утечки нефтепродуктов нет.

Российские службы приступили к расследованию происшествия. За нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта возбудили дело.

Финская пограничная разведка проведет собственное расследование аварии. Для сбора информации служба отправила самолет в восточную часть Финского залива.