Губернатор Ленобласти раскрыл причины аварии на борту танкера с мазутом

На танкере Koala в порту Усть-Луга при запуске двигателя произошла авария, в результате которой машинное отделение получило повреждения. Об этом заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

По его словам, «техногенный инцидент» произошел утром 9 февраля. Никто из членов экипажа из-за ЧП не пострадал, добавил Дрозденко.

«Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует», — подчеркнул он.

Губернатор рассказал, что причины аварии пока устанавливаются, специалисты изучают машинное отделение корабля.

Ранее в сети появилась информация, что в порту сел на мель танкер, который перевозил 130 тысяч тонн мазута. По данным Telegram-канала Baza, в машинном отделении судна под флагом Антигуа и Барбуды прогремело три взрыва.

Экипаж из 24 человек покинул корабль и переправился на берег. После взрывов танкер начал тонуть, спасатели установили вокруг него боновые ограждения.