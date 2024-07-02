Водителя и пассажира увезли в Склиф после взрыва в автобусе в Москве

Источник 360.ru: при взрыве в автобусе в Москве пострадали два мужчины

При взрыве баллонов в автобусе на Ижорской улице в Москве пострадали водитель и один из пассажиров. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Обоих мужчин увезли в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Известно, что у пассажира легкие травмы, а у водителя выявили скальпированную рану головы, рук и ног.

Взрыв в автобусе произошел, когда транспортное средство следовало по Ижорскому проезду. Водитель услышал хлопок и сразу остановился, отмечали в столичном дептрансе.

В причинах ЧП будет разбираться специальная комиссия «Мосгортранса» вместе с компанией-производителем — Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ».

Пока движение по Ижорскому проезду временно перекрыто. Для объезда предлагают выбирать Ижорскую или Клязьминскую улицы.

Один из баллонов после взрыва отбросило от автобуса не меньше, чем на 50 метров, сообщили 360.ru очевидцы случившегося.

По их словам, сначала никто не понял, что это баллон, возникла мысль, что кто-то просто догадался его вот так выбросить на дороге — неподалеку от этого места проходят ремонтные работы.

Но, как оказалось, это был баллон из пострадавшего автобуса.

«Как еще не снесло никого и машины не замяло. Хорошо, что мамочки с детьми там не шли. Кошмар! Там и поликлиника детская рядом. Сами там ходим», — поделилась одна из местных жительниц.