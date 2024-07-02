Пассажиры не пострадали при взрыве баллона в автобусе в Москве
Пострадавшему водителю автобуса, где взорвался баллон, сейчас оказывают медицинскую помощь, сообщили в столичном дептрансе. Среди пассажиров, по данным ведомства, травмы никто не получил.
Состояние водителя, по данным источника 360.ru, тяжелое. У него выявили скальпированную рану головы, ушибы рук и ног.
В департаменте уточнили, что ЧП с автобусом 672-го маршрута произошло в районе дома 5А в Ижорском проезде.
В причинах происшествия будет разбираться специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» вместе с производителем — Ликинским автобусным заводом «Группы ГАЗ».
«Движение в районе Ижорского проезда не затруднено», — заключили в пресс-службе.
По информации источника 360.ru, внутри автобуса находились два пассажира.
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