Баллон взорвался на крыше автобуса в Москве. Водителя заблокировало внутри

Автобус загорелся в Ижорском проезде на севере Москвы, сообщил 360.ru источник в экстренных службах. Перед возгоранием на крыше транспортного средства взорвался баллон.
ЧП случилось на территории промзоны. Рядом с горящим автобусом проходят высоковольтные провода, отметил собеседник 360.ru.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. Также прибыли две бригады скорой помощи. Водитель автобуса заблокирован внутри, подчеркнул источник.
Движение по Ижорской улице полностью перекрыли.
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