Водители попали в «снежную ловушку» на дороге под Симферополем

Из-за непогоды замело трассу между селами Мазанка и Опушки под Симферополем. Об этом сообщил Telegram-канал «Крым 24» .

По его данным, из-за метели водители оказались в «снежной ловушке». Автомобилисты с самого утра не могут проехать по дороге. На опубликованной каналом записи видно, что на занесенной снегом трассе застряли несколько автомобилей, а водители помогают друг другу вытаскивать транспорт из сугробов.

Ранее снегом замело Краснодарский край. В Красной Поляне и Эсто-Садке в ночь на 4 февраля выпало до 30 сантиметров осадков. Последствия снегопада вышли убирать более 50 человек и 16 единиц техники. За сутки специалисты сутки потратили 13 тонн противогололедных материалов. В тот же день снегопад обрушился и на Краснодар.

Жителей Кубани предупредили о сильных порывах ветра до 35 метров в секунду. По данным МЧС, из-за непогоды могут возникнуть проблемы с транспортом, а также перебои с электроснабжением в результате повреждения ЛЭП.