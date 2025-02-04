В самый южный регион России пришла снежная зима

Краснодарский край начало заметать снегом. За ночь в Красной Поляне и Эсто-Садке выпало до 30 сантиметров осадков. Об этом сообщило местное издание «Кубанские новости» .

На месте работают 52 человека и 16 единиц техники, за сутки потратили 13 тонн противогололедных материалов.

Во вторник, 4 февраля, снегопад начался и в Краснодаре.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что с новой недели в Москву может вернуться снег и начнет понижаться температура, которая будет стабильно держаться на отметке ниже нуля градусов. Однако он призвал не ждать существенных осадков.

Аналогичные прогнозы о похолодании и снеге дали и другие синоптики — ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.