Жителей Кубани предупредили об ураганном ветре с порывами до 35 метров в секунду

Ураганный ветер до 35 метров в секунду может нарушить работу систем жизнеобеспечения в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 7 февраля существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи», — указали в ведомстве.

Порывы ветра в регионе могут достигать 35 метров в секунду. Спасатели предупредили, что непогода негативно повлияет на движение транспорта на территории Краснодарского края.

Ранее сильный снегопад накрыл Новгородскую область. ЧП привело к отключению электричества в 542 населенных пунктах, в которых проживают 26 тысяч человек. К восстановительным работам привлекли 58 бригад в составе 189 человек.

Глава регионального министерства ЖКХ и ТЭК Ирина Николаева отметила, что отключение света могло произойти из-за ветхих конструкций высоковольтных линий.