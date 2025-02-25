Водитель такси погиб в аварии с фурой на западе Москве

Один человек погиб в ДТП с участием такси и фуры на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, авария случилась в районе Кунцево, на 57-м километре МКАДа. Из-за происшествия перекрыли пять полос движения. В результате ДТП погиб водитель такси и пострадал пассажир. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и травмой живота.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла в Алексеевском районе Москвы. На место происшествия вызвали врачей. Один человек сломал ногу, его отвезли в больницу.

Еще одна авария случилась в поселении Внуковское на Боровском шоссе, в ДТП попали две легковушки, одна из машин перевернулась. По неуточненной информации, есть пострадавшие.