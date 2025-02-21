Один человек пострадал в ДТП с тремя авто на северо-востоке Москвы

Авария с участием трех автомобилей произошла на проспекте Мира в Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Участниками ДТП стали BMW, Hyundai и Peugeot. На место прибыла бригада скорой помощи. Один человек получил перелом ноги.
«Пострадавший. Транспортировка в Склиф», — сообщил источник.
В сторону области перекрыли две полосы движения.
Накануне на Варшавском шоссе в селе Ознобишино в Новой Москве столкнулись Renault Logan и «Газель». В результате два человека получили травмы. Грузовик при аварии задымился.
В тот же день три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Косино-Ухтомском. Водителя одой из машин госпитализировали.
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