Один человек пострадал в ДТП с тремя авто на северо-востоке Москвы

Авария с участием трех автомобилей произошла на проспекте Мира в Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками ДТП стали BMW, Hyundai и Peugeot. На место прибыла бригада скорой помощи. Один человек получил перелом ноги.

«Пострадавший. Транспортировка в Склиф», — сообщил источник.

В сторону области перекрыли две полосы движения.

Накануне на Варшавском шоссе в селе Ознобишино в Новой Москве столкнулись Renault Logan и «Газель». В результате два человека получили травмы. Грузовик при аварии задымился.

В тот же день три человека пострадали в ДТП с двумя автомобилями в Косино-Ухтомском. Водителя одой из машин госпитализировали.