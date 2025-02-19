Легковушка перевернулась в ходе ДТП в Москве

Авария произошла с участием двух легковых автомобилей в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось в поселении Внуковское на Боровском шоссе. Автомобили Geely и Hyundai попали в ДТП, одна из машин перевернулась. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Ранее авария с участием двух авто случилась в районе Бибирево на северо-востоке Москвы. В результате случившегося пострадал таксист, он был зажат в машине. На место ЧП прибыли медики и специалисты, мужчину вызволили с помощью гидравлического инструмента и передали врачам.

Еще одна авария произошла накануне с фурой на западе Москвы. Большегруз врезался в барьерное ограждение. В ходе ДТП водитель погиб.