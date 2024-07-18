Водитель снес заблокировавших его машину силовиков в Махачкале

Водитель-лихач на машине снес силовиков при попытке задержания в Махачкале

Травмами закончилась попытка задержания подозреваемого для сотрудников силовых ведомств Дагестана. Заблокированный в машине злоумышленник ударил по педали газа и сбил двух правоохранителей. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По открытым данным известно, что авария произошла на улице Абубакарова. На видео силовики в масках вышли на проезжую часть, а сзади них, сбивая мешавшую иномарку, вылетел черный автомобиль. Один из людей в камуфляже от удара взлетел в воздух.

Водителя оперативно задержали. О состоянии правоохранителей ничего не известно.

В середине июня пьяный водитель за рулем минивэна выехал на тротуар, где сбил девять человек. На этом лихач не остановился и направил свое транспортное средство на другой край дороги, где на скорости врезался в дорожное ограждение. По данным источника 360.ru, жертвами аварии стали шесть человек.

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