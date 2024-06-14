Минивэн сбил девять пешеходов в Благовещенске. ДТП попало на видео

Источник 360.ru: в Благовещенске минивэн сбил 9 человек на тротуаре

В Благовещенске 14 июня автомобиль вылетел на тротуар, сбил девять человек, а после этого врезался в дорожное ограждение. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом ДТП.

Авария произошла днем в одном из микрорайонов города. На кадрах видно, как минивэн на большой скорости выехал на тротуар, сбил группу пешеходов, а потом уехал к противоположному краю дороги и врезался в ограждение. Под колеса попали, по предварительной информации, девять человек.

Очевидцы заявили «Амурскому областному телевидению», что водитель минивэна находился под действием алкоголя. Среди пострадавших, по их словам, мужчина, женщина и дети.

«Живого вроде как увезли только мужчину, дети насмерть. За рулем пьяный водитель был», — сказал житель Благовещенска.

К месту аварии съехались полиция, скорая помощь и следственная группа. В районе ДТП образовалась пробка. Источник 360.ru сообщил, что погибли шесть человек.