Водитель скорой помощи погиб при столкновении с иномаркой в Ливнах

РЕН ТВ: в Ливнах водитель скорой помощи погиб в ДТП, шесть человек пострадали

Водитель скорой помощи погиб при столкновении с легковым автомобилем в городе Ливны Орловской области. Еще шесть человек получили травмы. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Авария произошла днем 13 июля на улице Свердлова. От сильного удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. Спасатели и медики извлекали пострадавших из деформированных машин с помощью гидравлического инструмента.

«На месте ДТП работали силы и средства ОГ ГУ в составе трех человек, одной единицы техники. Произошло столкновение транспортных средств. Есть пострадавшие», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Шесть человек доставили в Ливенскую центральную районную больницу. Среди них были пассажиры легкового автомобиля и сотрудники, находившиеся в машине скорой. Врачи провели обследование и оказали пострадавшим необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции установят обстоятельства аварии. По предварительной версии, один из водителей мог нарушить правила проезда перекрестка. Окончательные выводы специалисты сделают после технической экспертизы.

В этот же день на 23-м километре Калужского шоссе в районе Коммунарки столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек.