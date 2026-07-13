Водитель скорой помощи погиб при столкновении с иномаркой в Ливнах
РЕН ТВ: в Ливнах водитель скорой помощи погиб в ДТП, шесть человек пострадали
Водитель скорой помощи погиб при столкновении с легковым автомобилем в городе Ливны Орловской области. Еще шесть человек получили травмы. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Авария произошла днем 13 июля на улице Свердлова. От сильного удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. Спасатели и медики извлекали пострадавших из деформированных машин с помощью гидравлического инструмента.
«На месте ДТП работали силы и средства ОГ ГУ в составе трех человек, одной единицы техники. Произошло столкновение транспортных средств. Есть пострадавшие», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Шесть человек доставили в Ливенскую центральную районную больницу. Среди них были пассажиры легкового автомобиля и сотрудники, находившиеся в машине скорой. Врачи провели обследование и оказали пострадавшим необходимую помощь.
Сотрудники Госавтоинспекции установят обстоятельства аварии. По предварительной версии, один из водителей мог нарушить правила проезда перекрестка. Окончательные выводы специалисты сделают после технической экспертизы.
В этот же день на 23-м километре Калужского шоссе в районе Коммунарки столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погиб один человек.