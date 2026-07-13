Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на Калужском шоссе

На 23-м километре Калужского шоссе в Коммунарке произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, один человек погиб. Об этом сообщил источник 360.ru.

На шоссе столкнулись Lifan, BMW 4 и Toyota RAV4. Погибший находился в салоне Lifan, водитель и пассажир BMW получили травмы.

На место прибыли два экипажа скорой помощи, пожарные, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы уточнили, что столкновение трех автомобилей произошло в направлении области. Из-за аварии для движения закрыли две полосы.

Источник заявил, что одна из машин получила сильные повреждения. После столкновения на проезжую часть вытекли топливо и масло, площадь разлива составила около пяти квадратных метров.

Специалисты отключили аккумулятор пострадавшего автомобиля и приступили к ликвидации последствий аварии.

Ранее еще одно массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Гагаринском туннеле на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Там столкнулись пять автомобилей.