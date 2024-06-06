Водитель разбившейся под Наро-Фоминском иномарки с подростками не имел прав

СКР возбудил уголовное дело после ДТП в Наро-Фоминске с погибшими девочками

В аварии в Наро-Фоминском городском округе погибли четыре человека. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Водитель ездил без прав, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла 5 июня на четвертом километре трассы Мартемьяново — Тимонино у деревни Мартемьяново в поселении Апрелевка. Водитель Kia не справился с управлением, иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. Четверо несовершеннолетних погибли, пятого госпитализировали. В пресс-службе полиции уточнили, что машиной управлял человек без водительских прав, его задержали.

Уголовное дело по части шестой статьи 264 УК России «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления» возбудил Следком.

Водителю 21 год, уточнила прокуратура Московской области. Погибли одна 16-летняя, две 15-летние и одна 13-летняя пассажирки. Еще одну девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей 15 лет.

Крупная авария произошла утром в Кемерове. Столкнулись два трамвая, пострадали 90 человек. Один погиб. ГИБДД показала место ДТП.