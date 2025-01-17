Водитель разбившегося на Шри-Ланке автобуса с россиянами мог уснуть за рулем

АТОР: в ДТП с туристическим автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 человек

Следовавший на экскурсию в горы автобус с туристами врезался в цементовоз на Шри-Ланке. Пострадали 12 россиян. Об этом 360.ru рассказали в Ассоциации туроператоров России.

«Пострадавшие туристы сейчас находятся в больнице на первичном обследовании. Их сопровождают представители компании-туроператора. Погибших нет. Все туристы были застрахованы», — пояснили в АТОР.

Собеседник 360.ru добавил, что аварию мог спровоцировать водитель микроавтобуса, уснув за рулем. Эта версия ДТП сейчас проверяется.

В посольстве России РБК рассказали, что двое пострадавших россиян находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь.

Авария произошла 17 января в начале шестого утра около курорта Тангалле в районе Хамбонтота. Водитель микроавтобуса, который являлся местным жителем, скончался на месте.