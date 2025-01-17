В ДТП по время автобусной экскурсии на Шри-Ланке пострадали 19 россиян

Shot: в аварии с участием цементовоза на Шри-Ланке пострадали 19 граждан России

Автобус с туристами попал в ДТП на Шри-Ланке. В результате пострадали 19 россиян, сообщил Telegram-канал Shot .

В автобусе, который вез туристов на экскурсию в горы, находились 30 россиян. В начале шестого утра около курорта Тангалле в районе Хамбонтота транспортное средство врезалось в цементовоз.

Водитель автобуса, который являлся местным жителем, скончался на месте.

Пострадавшие граждане России были доставлены в больницу с ушибами, порезами и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Четыре человека получили переломы.

Ранее ДТП с четырьмя пострадавшими произошло в районе Южное Тушино в Москве. Там столкнулись машины Volkswagen и Chevrolet. Травмы получили в том числе два ребенка. После аварии произошел разлив топлива. Движение автомобилей частично перекрыли.