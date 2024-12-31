Авария с участием трех автомобилей произошла под Читой. Водитель Range Rover пытался скрыться от полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Неизвестный за рулем иномарки без номеров хотел уйти от погони сотрудников правоохранительных органов, но не справился с управлением. Сначала на большой скорости он врезался в машину ДПС, после чего влетел в фуру.
Прокуратура Черновского района Читы начала проверку по факту ДТП.
Ранее трое детей пострадали в аварии на востоке Москвы. В районе Северное Измайлово столкнулись машина такси и Suzuki. Находившийся в одном из автомобилей семилетний ребенок ударился головой о спинку переднего сидения.
Еще одно ДТП произошло в Хамовниках. На Лужнецкой эстакаде столкнулись сразу четыре машины. Три полосы движения пришлось временно перекрыть.
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Водитель Range Rover въехал в машину ДПС под Читой, пытаясь скрыться от полиции
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