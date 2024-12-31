Водитель Range Rover въехал в машину ДПС под Читой, пытаясь скрыться от полиции

Авария с участием трех автомобилей произошла под Читой. Водитель Range Rover пытался скрыться от полиции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Неизвестный за рулем иномарки без номеров хотел уйти от погони сотрудников правоохранительных органов, но не справился с управлением. Сначала на большой скорости он врезался в машину ДПС, после чего влетел в фуру.