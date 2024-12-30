Трое детей пострадали в ДТП с такси на востоке Москвы

Источник 360.ru: трое детей пострадали в ДТП с такси в Северном Измайлове

Вечером 30 декабря на востоке Москвы такси столкнулось с автомобилем Suzuki. В результате ДТП пострадали три ребенка, сообщил источник 360.ru .

Авария произошла на 106-м километре внешней стороны МКАД в районе Северное Измайлово. Семилетний ребенок, находившийся в одной из машин, ударился головой о спинку переднего сиденья.

Еще двое детей также числятся пострадавшими, однако об их травмах пока информации нет. Известно, что госпитализация всем троим не потребовалась.

Вечером 29 декабря массовая авария произошла в Хамовниках. На Лужнецкой эстакаде столкнулись четыре автомобиля, из-за чего пришлось перекрыть три полосы движения.