Четыре авто столкнулись в Хамовниках

Массовое ДТП случилось в районе Хамовники. Об этом сообщил источник 360.ru.
На Лужнецкой эстакаде столкнулись четыре автомобиля: грузовая машина и три легковушки. Из-за аварии перекрыли три полосы движения. Разлива топлива не произошло.
В скорую обратилась беременная пассажирка. На место ДТП вызвали наряд Госавтоинспекции.
Рано утром 29 декабря на МКАД столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Одного водителя зажало рулем. На место приехали сотрудники ДПС и бригада скорой.
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