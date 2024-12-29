Четыре авто столкнулись в Хамовниках

Массовое ДТП случилось в районе Хамовники. Об этом сообщил источник 360.ru.

На Лужнецкой эстакаде столкнулись четыре автомобиля: грузовая машина и три легковушки. Из-за аварии перекрыли три полосы движения. Разлива топлива не произошло.

В скорую обратилась беременная пассажирка. На место ДТП вызвали наряд Госавтоинспекции.

Рано утром 29 декабря на МКАД столкнулись четыре автомобиля, в том числе два грузовика. Одного водителя зажало рулем. На место приехали сотрудники ДПС и бригада скорой.