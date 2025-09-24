Водитель погиб в ДТП со столбом в поселке Ерино

Один человек погиб в ДТП в поселке Ерино в Щербинке. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, машина Infiniti столкнулась со столбом. Внутри было два человека. Девушка не пострадала, а водитель скончался.

Ранее похожая авария случилась в Химках в Московской области на Ленинградском шоссе. Водитель легковушки врезался в столб. В результате столкновения машина перевернулась на крышу. В итоге шофер погиб, очевидцы достали его труп.

До этого подобный случай произошел в ночью в Кудрово Ленобласти. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, столкнулся с такси и врезался в столб рядом с пешеходным переходом.