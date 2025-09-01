Машина каршеринга перевернулась после столкновения со столбом в Ленобласти

Авария с участием автомобиля каршеринга произошла ночью в Кудрово Ленобласти. Об этом сообщил 78.ru .

По предварительным данным, водитель, следуя по Столичной улице, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с таксистом. Впоследствии каршеринговый автомобиль врезался в столб у пешеходного перехода и перевернулся, добавил Piter TV.

Предположительно, автомобилист находился в состоянии опьянения. Обошлось без пострадавших. Проводится проверка.