Пожилой мужчина погиб в ДТП-перевертыше в Химках

Один человек погиб в ДТП в Химках Московской области на Ленинградском шоссе. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, водитель легкового автомобиля врезался в столб. В итоге машина перевернулась на крышу. Труп достали очевидцы. Им оказался пожилой мужчина.

Ранее авария случилась на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Полицейские выяснили, что водитель легковушки потерял управление, съехал с дороги и влетел в мостовую опору. В итоге машина загорелась, а шофер скончался на месте.

У погибшего был опыт вождения два года. За 2025-й он два раза получал административные наказания за несоблюдение ПДД.