Водитель легковушки погиб в ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском

МВД: в аварии с автобусом под Новороссийском погиб мужчина и пострадал ребенок

В ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском погиб 55-летний водитель Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Утром на автодороге Краснодар — Верхнебаканский автомобилист за рулем иномарки нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом, следующим по маршруту Новороссийск — Крымск. Общественный транспорт улетел с дороги в кювет, пассажиров в салоне не было.

«Водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП, его пассажиры доставлены в медучреждение. Среди пострадавших пятилетний ребенок», — уточнили в пресс-службе.

Крупная авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в Дмитрове. Погибли три человека. Предварительно, молодой водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на «встречку». Прокуратура начала проверку.