Появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Дмитрове

Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Дмитрове

Крупная авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла на третьем километре автотрассы «ММК — Никольское — Горки». Видео происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры Московской области в официальном Telegram-канале .

Предварительно, молодой водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он врезался в рейсовый автобус.

Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир выжил, его госпитализировали. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Решение о возбуждении уголовного дела правоохранители примут по результатам проверки всех обстоятельств ДТП. Работу следственных органов по данному делу взяла на контроль прокуратура Московской области.

Ранее пять легковых автомобилей столкнулись на Норильской улице в Москве.