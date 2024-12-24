Появилось видео смертельного ДТП с автобусом в Дмитрове

Крупная авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла на третьем километре автотрассы «ММК — Никольское — Горки». Видео происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры Московской области в официальном Telegram-канале.
Предварительно, молодой водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он врезался в рейсовый автобус.
Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир выжил, его госпитализировали. Никто из находившихся в автобусе не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Решение о возбуждении уголовного дела правоохранители примут по результатам проверки всех обстоятельств ДТП. Работу следственных органов по данному делу взяла на контроль прокуратура Московской области.