Водитель «Лады» сбил двоих детей на велосипедах в Раменском

Водитель автомобиля ВАЗ-2108 сбил двоих детей на велосипедах на пешеходном переходе на Северном шоссе в Раменском. Об этом сообщили 360.ru очевидцы.

«Под колесом машины велик, второй велосипед с другой стороны», — рассказал один из них.

Другой добавил, что одного из детей госпитализировали. Причиной аварии, предположительно, стала ошибка при развороте.

Ранее 19-летний юноша, у которого не было водительских прав, выехал на встречную полосу и насмерть сбил 12-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, велосипедисты массово столкнулись во время гонки «Две реки» в центре Москвы. Однако тогда обошлось без пострадавших.