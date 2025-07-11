Юноша без прав насмерть сбил 12-летнюю велосипедистку в Саратовской области

В Романовке (Саратовская область) случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие: 19-летний юноша насмерть сбил 12-летнюю девочку на велосипеде. Об этом информирует телеканал «Саратов 24».
Предварительные данные следствия указывают на то, что 5 июля молодой человек, не имея при себе водительского удостоверения, управлял автомобилем марки Hyundai Elantra. Двигаясь по улице Советской в рабочем поселке Романовка, он выехал на встречную полосу и столкнулся с 12-летней девочкой, которая ехала на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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