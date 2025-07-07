Массовое ДТП с велосипедистами произошло на соревнованиях в Москве

Участники велогонки «Две реки» столкнулись в центре Москвы. Об этом рассказал источник 360.ru

Массовое ДТП с участием велосипедистов произошло в районе Пречистенской набережной. Это произошло, когда одна из участниц велозаезда на обратном пути выехала на трассу на обычном велосипеде. Она ехала посередине и в этот момент в нее врезались другие спортсмены.

По предварительным данным, никто из участников велозаезда не пострадал.

Ранее юбилейный велозаезд Gran Fondo прошел в Дмитровском округе. В нем приняли участие около тысячи спортсменов. Они преодолели одну из трех дистанций на выбор — 30, 45 или 88 километров.