Водитель квадроцикла в Подмосковье сбил пенсионера

В Одинцовском округе мужчина на квадроцикле сбил пожилого человека. Видео момента аварии оказалось в распоряжении 360.ru.

Авария произошла в Кубинке-10. По предварительным данным, водитель квадроцикла хотел обогнать питбайк. Однако он не справился с управлением, квадроцикл перевернулся и сбил пожилого мужчину.

Пенсионер получил тяжелые травмы. Информации о его состоянии пока нет.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1980 года рождения, находясь за рулем квадроцикла, при повороте налево не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось и совершило наезд на пешехода», — уточнили в МВД.