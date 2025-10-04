Водитель квадроцикла в Подмосковье сбил пенсионера
В Одинцовском округе мужчина на квадроцикле сбил пожилого человека. Видео момента аварии оказалось в распоряжении 360.ru.
Авария произошла в Кубинке-10. По предварительным данным, водитель квадроцикла хотел обогнать питбайк. Однако он не справился с управлением, квадроцикл перевернулся и сбил пожилого мужчину.
Пенсионер получил тяжелые травмы. Информации о его состоянии пока нет.
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, водитель 1980 года рождения, находясь за рулем квадроцикла, при повороте налево не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось и совершило наезд на пешехода», — уточнили в МВД.
Ранее дети на квадроцикле сбили двух женщин в поселке Бакеево. Пострадавших госпитализировали с телесными повреждениями. Как рассказала 360.ru очевидица, мальчику, который был за рулем, всего 13 лет, и у него ДЦП. Кроме того, подростки намеренно хотели сбить других детей. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии с участием несовершеннолетнего.