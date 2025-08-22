Дети на квадроцикле сбили двух женщин поселке Бакеево
В подмосковном поселке Бакеево на Молодежной улице дети на квадроцикле влетели в двух женщин. Несовершеннолетние попытались сбежать, а пострадавшим пришлось вызвать скорую. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом аварии.
«Мы с подругой стали свидетелями этого ужасного инцидента. В районе 21:00 соседи моей подруги намеренно хотели сбить детей, с которыми они не сдружились. И перед тем как сбить женщин (за полчаса до трагедии), они подошли к ним и начали угрожать, что собьют именно их, но, видимо, ошиблись и сбили двух проходящих мимо женщин. После того как сбили, они не осознали свою вину, подбежали к детям и произнесли фразу „простите, что не вас сбили“», — рассказала 360.ru очевидец.
По словам собеседницы 360.ru, мальчику за рулем всего 13 лет, и у него ДЦП. Младший брат позволил ему управлять квадроциклом.
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По предварительной информации, 13-летний подросток, находясь за рулем квадроцикла, не имеющий права на управление транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов», — сообщили в пресс-службе.
В ДТП пострадали две женщины 1974 и 1986 годов рождения. Их госпитализировали с телесными повреждениями.
Прокуратура также контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего.
Ранее водитель квадроцикла влетел в дерево в Ленобласти. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков.