Дети на квадроцикле сбили двух женщин поселке Бакеево

В подмосковном поселке Бакеево на Молодежной улице дети на квадроцикле влетели в двух женщин. Несовершеннолетние попытались сбежать, а пострадавшим пришлось вызвать скорую. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом аварии.

«Мы с подругой стали свидетелями этого ужасного инцидента. В районе 21:00 соседи моей подруги намеренно хотели сбить детей, с которыми они не сдружились. И перед тем как сбить женщин (за полчаса до трагедии), они подошли к ним и начали угрожать, что собьют именно их, но, видимо, ошиблись и сбили двух проходящих мимо женщин. После того как сбили, они не осознали свою вину, подбежали к детям и произнесли фразу „простите, что не вас сбили“», — рассказала 360.ru очевидец.

По словам собеседницы 360.ru, мальчику за рулем всего 13 лет, и у него ДЦП. Младший брат позволил ему управлять квадроциклом.