Водитель каршеринга снес мемориальный комплекс под Дмитровом

Водитель автомобиля, принадлежащего службе каршеринга, в ночь на 28 сентября врезался в мемориальный комплекс в Дмитровском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

По данным полиции, 20-летний мужчина был трезв. Причиной ДТП стало то, что он не справился с управлением. Ни сам водитель, ни кто-либо другой не пострадал. На молодого человека составили административный протокол.

В августе в Москве в аварии погиб подросток. Его 15-летний приятель под чужим именем арендовал каршеринговую машину и поехал поздно вечером катать сверстников, но в какой-то момент потерял управление и протаранил стену жилого дома. Расследование происшествия брала на контроль прокуратура.

В июле петербургской полиции пришлось останавливать лихача на автомобиле каршеринга, стреляя в воздух и по колесам машины.