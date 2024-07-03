Пьяного лихача на каршеринге задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного лихача, ехавшего на автомобиле каршеринга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Вечером 2 июля 2024 года наружным нарядам полиции была передана информация о том, что на автомобиле каршеринговой компании марки Changan UNI V передвигается нетрезвый водитель», — сообщили в ведомстве.

Подозрительный автомобиль вскоре заметили в Петергофе. На требования остановиться нарушитель не отреагировал, а, наоборот, нажал на газ и попытался скрыться. Полицейские помчались за ним в погоню.

Уже на территории Ленинградской области один из участвовавших в преследовании сотрудников полиции открыл огонь из табельного оружия, выстрелив сначала в воздух, затем — по колесам иномарки. Автомобиль остановился, но нарушитель вместе с пассажиром выскочили из салона и попытались скрыться в лесополосе.

Спустя полтора часа водителя удалось задержать. Им оказался 34-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции, где привлекли к ответственности по пяти статьям КоАП.

В результате погони никто не пострадал. Полиция продолжает проверку.

Ранее в Ленинградской области водитель тягача, ставший виновником смертельного ДТП с велосипедистками, получил четыре года колонии.