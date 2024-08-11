Подросток погиб в аварии с арендованной под чужим именем машиной в Москве

В Москве в аварии с каршеринговой машиной погиб подросток, еще трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ночью на улице Южнобутовской водитель арендованного под чужим аккаунтом автомобиля, не справившись с управлением, врезался в жилой дом. В результате 15-летний пассажир погиб на месте, еще троих подростков с травмами увезли в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе Госавтоинспекции Москвы уточнили, что около 04:00 инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Nissan, за рулем которого находился несовершеннолетний. Однако водитель прибавил скорость, чтобы скрыться. Вскоре он потерял управление и влетел в жилое здание, а после сбежал с места аварии.

Личность несовершеннолетнего водителя уже установили. Автоинспекторы организовали проверку. Прокуратура взяла на контроль расследование аварии.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. От удара машина загорелась.