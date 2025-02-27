Водитель каршеринга насмерть сбил двух человек на остановке в Нижнем Новгороде

Каршеринговый автомобиль врезался в остановку в Нижнем Новгороде. Жертвами аварии стали два человека, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Водитель <…>, двигаясь в районе улицы Землячки, допустил опрокидывание автомобиля, в результате чего задел остановку общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Авария произошла в Сормовском районе города примерно в 20:00 по местному времени. В результате пострадали пять человек. Их с травмами доставили в больницу.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.

Ранее в Кургане женщина за рулем иномарки потеряла управление и врезалась в остановку. В результате погибла 49-летняя горожанка.

В Калининграде микроавтобус влетел в остановку общественного транспорта на улице Горького. Погиб водитель, два пешехода пострадали.