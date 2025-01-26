Жительница Кургана на иномарке насмерть сбила женщину на остановке

Женщина за рулем иномарки не справилась в Кургане с управлением и врезалась в остановку, в результате погибла пешеход 1975 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
Жительница Кургана на Volkswagen двигалась по проспекту Конституции в сторону улицы Юргамышской. Она влетела в остановку «Имени Красного креста», где находилась пешеход. От полученных травм пострадавшая погибла месте ДТП.
«Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — отметили в пресс-службе.
Очевидица подтвердила 360.ru информацию об аварии.
«Я шла мимо после всего происходящего и увидела сломанную остановку, в которой была машина, а также накрытый труп бабушки», — рассказала она.
Ранее грузовик MAN и автомобиль Mercedes столкнулись в поселке Шишкин Лес в Новой Москве. В результате аварии пострадали два человека. Водитель легковушки получил сотрясение головного мозга, ушиб губы, перелом носа, ключицы и ребер. Его доставили в Коммунарку.
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