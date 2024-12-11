Микроавтобус протаранил остановку в Калининграде

Микроавтобус влетел в остановку общественного транспорта на улице Горького в Калининграде. Водитель погиб, два пешехода пострадали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 10 декабря около 19:30. Водитель Audi столкнулся с выполнявшим разворот на перекрестке микроавтобусом Citroen.

«В результате столкновения Citroen вылетел на остановку общественного транспорта. Водитель автомобиля скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе.

Две женщины, ожидавшие общественный транспорт, пострадали, их доставили в больницу. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее ВАЗ 2110 вылетел с дороги и перевернулся на крышу в Башкирии. В машине были подростки. Погиб 13-летний мальчик, еще двоих 15-ти и 17-ти лет госпитализировали с травмами разной степени тяжести. О произошедшем доложили уполномоченному по правам ребенка в регионе.