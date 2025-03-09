Водитель иномарки сбил олененка на МКАД

Забайкальская железная дорога предложила Даурскому заповеднику и министерству природных ресурсов направлять организации данные о маршрутах миграции дзеренов, чтобы предотвратить столкновения. Также поезда начнут снижать скорость на потенциально опасных участках дороги.
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