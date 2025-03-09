Водитель иномарки сбил олененка на МКАД

Источник 360.ru: на востоке Москвы автомобиль переехал олененка

Robin Loznak/ZUMAPRESS.com
Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Водитель Ford наехал на олененка в районе Северное Измайлово. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ДТП произошло на внутренней стороне 105-го километра МКАД. В результате аварии олененок погиб.

«Олененка сбили <… > на съезде на Щелковское шоссе», — отметил собеседник 360.ru.

Ранее поезд в Забайкальском крае сбил стадо краснокнижных антилоп-дзеренов. Для машинистов провели дополнительный инструктаж и призвали быть особенно внимательными при приближении животных к составу.

Забайкальская железная дорога предложила Даурскому заповеднику и министерству природных ресурсов направлять организации данные о маршрутах миграции дзеренов, чтобы предотвратить столкновения. Также поезда начнут снижать скорость на потенциально опасных участках дороги.

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