Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье

В Забайкальском крае поезд столкнулся со стадом краснокнижных антилоп-дзеренов. В настоящее время проводится служебная проверка по данному происшествию, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«В ходе расследования будет дана оценка действиям локомотивной бригады… Нам крайне важно своевременно выявлять факты причинения вреда окружающей среде и принимать соответствующие неотложные меры», — отметили в пресс-службе.

Для локомотивных бригад провели дополнительный инструктаж, в ходе которого им напомнили о необходимости быть особенно внимательными при приближении диких животных к железнодорожным путям.

Забайкальская железная дорога планирует обратиться в Даурский заповедник и министерство природных ресурсов Забайкальского края с предложением о совместном сотрудничестве. Цель — оперативно обмениваться информацией о маршрутах миграции дзеренов на участках, где пути проходят рядом с отрогами Нерчинского хребта и хребта Кукульбей. Это позволит разработать меры для предотвращения столкновений поездов с дикими животными.

Ранее поезд сбил вышедшего на пути амурского тигра в Приморье. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Труп животного отправили на экспертизу.



