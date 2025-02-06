Поезда в Забайкалье снизят скорость в районах миграционных троп дзеренов

Руководству Забайкальской железной дороги предложили снизить скорость поездов на участках, через которые проходят миграционные тропы антилоп-дзеренов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее в интернете появилось видео, где поезд сбивает целое стадо краснокнижных животных. В пресс-службе железной дороги пообещали дать оценку действиям локомотивной бригады и провели дополнительный инструктаж.

В дальнейшем планируется сотрудничество с Даурским заповедником, чтобы совместно отслеживать маршруты движения диких животных и избегать новых подобных аварий.

В сентябре в Хасанском районе Приморского края поезд сбил вышедшего на железнодорожный мост амурского тигра.