Водитель иномарки погиб в ДТП с рейсовым автобусом на Алтуфьевском шоссе в Москве

Источник 360.ru: водитель Volvo погиб в ДТП с рейсовым автобусом в Москве

В Москве на Алтуфьевском шоссе столкнулись иномарка и рейсовый автобус. Погиб водитель легковушки. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Авария произошла в четверг, 31 октября, около 05:39 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Череповецкой. Столкнулись иномарка Volvo и рейсовый автобус. В результате аварии скончался водитель легкового автомобиля. В автобусе людей не было.

Ночью в Москве прошел сильный снег с дождем. Столичный Дептранс предупреждал о водителей о том, что утром выезжать нужно только на зимней резине или использовать общественный транспорт.

«В городе идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП», — напоминали в Дептрансе.

Накануне вечером микроавтобус и легковушка столкнулись на 36-м километре Киевского шоссе. Пострадал водитель Mercedes-Benz Sprinter.