Водитель микроавтобуса пострадал в ДТП на Киевском шоссе в Москве

Источник 360.ru: две машины столкнулись на Киевском шоссе, есть пострадавший

Микроавтобус и легковушка столкнулись на 36-м километре Киевского шоссе в Новомосковском административном округе. Пострадал водитель Mercedes-Benz Sprinter, сообщил источник 360.ru.

У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рваную рану руки. Пострадавшего доставили в больницу.

На месте происшествия работают спецслужбы. Причины ДТП пока неизвестны. Перекрыты две полосы движения из трех.

Дептранс столицы подтвердил аварию. Водителей предупредили, что движение в центр затруднено.

«Выбирайте пути объезда», — сообщили в департаменте.

Ранее шесть автомобилей и бетономешалка попали в аварию на западе Москвы. Пострадал минимум один человек.