Водитель грузовика насмерть задавил пенсионера на юго-востоке Москвы

Водитель грузовой «Газели», сдавая назад, переехал пенсионера на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Дорожные инспекторы и следственно-оперативная группа выясняют все подробности происшествия.

Очевидец аварии рассказал 360.ru, что все произошло в жилом комплексе «На Вертолетчиков» возле магазина. Вероятно, водитель «Газели» хотел разгрузиться.

«Я увидел тело в соседнем доме, который передо мной был», — сообщил свидетель.

