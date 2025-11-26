Женщина задавила двухлетнюю дочь на парковке в Пушкино
В Пушкино женщина насмерть сбила свою двухлетнюю дочь на парковке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
«Подмосковными полицейскими по факту гибели несовершеннолетней девочки в городе Пушкино возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.
Мать сама привезла свою двухлетнюю дочь с телесными повреждениями в больницу 25 ноября. Девочка скончалась.
«По предварительной информации, около одного из домов, расположенных на Степаньковском шоссе, 41-летняя женщина, управляя автомобилем марки Kia, при начале движения с парковочного места автостоянки совершила наезд на своего ребенка», — уточнили в пресс-службе.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
