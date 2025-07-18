Водитель гидроцикла погиб на озере в Башкирии от удара о катер

Катание на гидроцикле по озеру Банному в башкирской деревне Зеленая Поляна закончилось смертью для водителя транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что водитель на скорости врезался в катер без пассажиров.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах водитель гидроцикла на скорости наматывал круги по акватории озера, но в один момент не справился с управлением и влетел в катер.

По данным пресс-службы, в результате столкновения погиб мужчина 1990 года рождения. В причинах и обстоятельствах трагедии сейчас разбираются оперативные органы.

В ведомстве добавили, что с начала года в водоемах Башкирии погибли 37 человек, включая пятерых детей.

В минувший четверг, 17 июля, полиция Владимирской области начала проверку гибели на Клязьме семьи из трех человек. Тело женщины спасатели нашли около берега. Оно зацепилось за ветки дерева. Труп мужчины течение унесло на полтора километра. Найти тело совершеннолетнего сына пары пока не смогли.