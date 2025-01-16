«Газель» столкнулась с автобусом в Москве. Ее водитель впал в кому

Три человека пострадали при столкновении автобуса и «Газели» в Москве

В московском районе Коньково произошло столкновение «Газели» и автобуса. Источник 360.ru сообщил, что в результате ДТП есть пострадавшие.

Рейсовый автобус, который следовал от станции метро «Калужская», врезался в «Газель» возле дома № 42 на улице Обручева.

После случившегося произошел разлив топлива. Травму получил водитель автобуса, но отказался от госпитализации. Управлявшего грузовой машиной в бессознательном состоянии переместили в карету скорой помощи. По данным источника, мужчина впал в кому.

В момент аварии в автобусе находились пассажиры. Они самостоятельно покинули салон до прибытия пожарных. Одна женщина получила черепно-мозговую травму, ее забрали в больницу. Людям оказали психологическую поддержку.

Из-за аварии перекрыли две полосы улицы Обручева в сторону Севастопольского проспекта.

В Санкт-Петербурге вынесли приговор водителю «Газели», который по неосторожности совершил наезд на ребенка во дворе дома на Долгоозерной улице. Четырехлетний мальчик погиб.