Водитель «Газели» отправится в колонию после смертельного ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге вынесли приговор водителю грузового автомобиля «Газель», который по неосторожности совершил наезд на ребенка на севере города. Об этом сообщила Neva.Today .

Водителю предстоит провести ближайший период в колонии-поселении. Как рассказала объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина, управлявший технически исправной «Газелью», проявил невнимательность и, совершая поворот во дворе дома на Долгоозерной улице, наехал на четырехлетнего мальчика, который катался на самокате.

Хотя автомобиль двигался со скоростью около пяти километров в час, ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года в колонии-поселении, а также запретил управлять транспортными средствами на два года.