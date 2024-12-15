ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Мира в Москве. Водитель Chevrolet наехал на человека и скрылся с места происшествия, сообщил источник 360.ru.
По информации источника, наехавшая на пешехода машина была бордового цвета. У правоохранителей есть цифровой фрагмент номера, отметил собеседник издания.
В Челябинске в ноябре произошел аналогичный случай. Пьяный водитель наехал на пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Челябинцы призвали пожизненно лишать прав за такие нарушения.
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Водитель Chevrolet наехал на пешехода на проспекте Мира в Москве и скрылся
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