Водитель Chevrolet наехал на пешехода на проспекте Мира в Москве и скрылся

ДТП с участием пешехода произошло на проспекте Мира в Москве. Водитель Chevrolet наехал на человека и скрылся с места происшествия, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, наехавшая на пешехода машина была бордового цвета. У правоохранителей есть цифровой фрагмент номера, отметил собеседник издания.

В Челябинске в ноябре произошел аналогичный случай. Пьяный водитель наехал на пешеходов на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Челябинцы призвали пожизненно лишать прав за такие нарушения.