Водитель BMW расстрелял курьера из травмата в Стерлитамаке

В Башкирии водитель на BMW выстрелил в курьера, который «помешал» ему на дороге

В Стерлитамаке водитель BMW дважды выстрелил в курьера из травматического пистолета после дорожного конфликта. Стычка произошла на улице Блюхера, об этом рассказал 360.ru пострадавший Никита.

«Я ехал по улице Блюхера в городе Стерлитамаке на велосипеде, объезжал препятствие, проехал перекресток. У меня есть зеркало заднего вида. Я увидел водителя BMW, он начал меня догонять, сигналить. Я подумал, что он хочет обогнать меня и проехать дальше. Пропустил его», — рассказал курьер.

Но водитель иномарки подрезал молодого человека и остановился. Мужчина вышел из машины и, по словам Никиты, сразу же начал кричать на него. Мужчина, отметил собеседник 360.ru, изначально был настроен агрессивно.

«Я не знал, что у него пистолет есть. Он начал на меня нападать, отобрал телефон. Когда я попытался телефон обратно вернуть, <… > он достал пистолет и выстрелил в меня два раза», — отметил Никита.

Курьер рассказал, что у него ранение в области ребер с правой стороны. Первая пуля прошла вскользь, оставив поверхностную рану. Вторая пуля оставила рваную рану и повредила мышцы.

«Он еще на машине пытался меня задавить, но я вовремя отскочил. Он заехал на бордюр. <… > Я в целях самообороны применил перцовый баллончик, чтобы его успокоить, он вел себя очень неадекватно», — добавил пострадавший.